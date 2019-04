Koninklijke Nederlandse Munt eert vlogger Enzo Knol met munt

YouTuber Enzo Knol krijgt een eigen munt van de Koninklijke Nederlandse Munt. Hij is daarmee de eerste vlogger die wordt geëerd met een eigen uitgifte. Vandaag op 19 april signeert de vlogger de eerste 200 exemplaren van de Knolmunt bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Enzo Knol: “Het is zo’n enorme eer dat ik geëerd wordt met een eigen munt. De Knolmunt is super mooi geworden, heel bijzonder en iets om nooit meer te vergeten!"

Nederlandse vlogger met meer dan twee miljoen abonnees

Enzo Knol, de goedlachse 25-jarige Nederlandse vlogger, upload al geruime tijd maar liefst iedere dag een video waarin de kijkers zijn dagelijkse avonturen te zien krijgen. Stipt om 16:00 uur verschijnt de vlog op zijn YouTube kanaal. Enzo Knol is in juni 2013 begonnen en sindsdien heeft de vlogger de smaak te pakken. Van gekke trucs of stunts tot wedstrijdjes en nieuwe gadgets; alles komt in zijn vlogs voorbij. Door zijn oprechtheid en originele video’s is hij hiermee in een korte tijd razend populair geworden bij zowel een jonge als oudere doelgroep. Enzo Knol heeft inmiddels meer dan twee miljoen abonnees op zijn YouTube kanaal en daarmee een bijzondere mijlpaal bereikt.

Levensechte en uniek portrettechniek Enzo Knol munt

Na het maken van tientallen foto’s van het gezicht van Enzo Knol kon een 3D model worden opgezet waarin elk detail en elke lijn van het gezicht van de vlogger zichtbaar is. Door de speciale 3D en modelleer technieken is het portret levensecht op de munt weergegeven door de designer van de Koninklijke Nederlandse Munt.

Juan Sanchez, designer bij de Koninklijke Nederlandse Munt: “Het portret van Enzo Knol is met een nieuwe en unieke techniek op de uitgifte afgebeeld. Het design van de munt is daardoor zeer gedetailleerd en van hoge kwaliteit. Het is nu al één van de hoogtepunten van het jaar qua muntontwerpen.”

Nog een bijzonderheid op de uitgifte betreft het bewegende logo. Op de keerzijde van de Knolmunt staat het logo van Enzo Knol weergeven op een wijze dat men direct terugbrengt naar de jaren ‘90! Het bewegende logo effect ontstaat doordat het logo als het ware van de munt af springt. Het officiële muntmeesterteken en munthuisteken van de Koninklijke Nederlandse Munt zijn ook verwerkt in het design.

Unieke signeersessie bij de Koninklijke Nederlandse Munt

Enzo Knol vindt zijn fans erg belangrijk en is altijd enthousiast om hen te ontmoeten. Daarom organiseerde hij samen met de Koninklijke Nederlandse Munt een speciale meet & greet met signeersessie. Deze meeting is toegankelijk voor de 200 fans die als eerste de Enzo Knol uitgifte hebben bemachtigd op 5 april. Deze fans kunnen het exemplaar exclusief ophalen bij de Koninklijke Nederlandse Munt en laten signeren door Enzo Knol zelf.

Beschikbaarheid

De Knolmunt is een ‘limited edition’ en eenmalig verkrijgbaar via knm.nl/enzoknol. Er worden slechts 5.000 stuks gemaakt van de koper-nikkel Knolmunt in coincard. Daarnaast zijn er twee unieke versies in het zilver en goudkleur in streng beperkte oplage. Iedere uitgifte is uniek genummerd. De Knolmunt is geen wettig betaalmiddel, maar een té gek verzamelitem van hoge kwaliteit voor alle Enzo Knol fans.