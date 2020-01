Lil' Kleine is het Domste Bontje van 2019!

Rapper Boef en Gerard Joling

Al jaren organiseert de gevreesde verkiezing en er werd wederom massaal gestemd door dierenliefhebbers die vinden dat bont echt niet meer kan. Met een ruime meerderheid van de stemmen versloeg Lil’ Kleine rapper Boef en zanger Gerard Joling. Zij eindigen ver achter hem als tweede en derde. Lil’ Kleine wilde de award niet ontvangst nemen.

Coyotebont

Ook tijdens de verkiezing verscheen Lil’ Kleine in het openbaar met zijn jas met een kraag van coyotebont. Dat heeft hem vele extra stemmen opgeleverd. Lil’ Kleine is immens populair en creëert door het dragen van bont het idee dat het een ‘acceptabel, stoer en modieus’ product is. Zijn invloed op het doen en laten van de jeugd is zo groot, dat hij door het pronken met bont bijdraagt aan het in stand houden van dit dierenleed.

Bewustwording

Moranni te Winkel, campagneleider van Bont voor Dieren: “Lil’ Kleine is al eens eerder genomineerd voor Dom Bontje. Hij had daarom beter kunnen weten, maar bleef ook na zijn nominatie bont dragen. Dat maakt hem een terechte winnaar. Ik betreur dan ook zijn keuze om zich niet te verdiepen in het ware verhaal achter zijn bontkraag. Wij hopen alsnog dat hij openstaat voor bewustwording. Veel jongeren zien Lil’ Kleine als een rolmodel, en bij hen ligt de bontvrije toekomst!''

Famke Louise

Het winnen van Dom Bontje kan ook zijn vruchten afwerpen. Zangeres Famke Louise, de winnares van vorig jaar, heeft donderdag 9 januari 2020 landelijk haar documentaire ‘Bontgirl’ gelanceerd. Zij is, in samenwerking met Bont voor Dieren en Videoland, naar China afgereisd om daar met eigen ogen te zien hoe de bontindustrie er daar aan toe gaat. Zij heeft ter plekke gezworen nooit meer bont te dragen. Ook rapper Ali B heeft na contact met Bont voor Dieren besloten openbaar een quote te geven, waarin hij aangeeft geen bont te dragen. Bont voor Dieren hoopt dat naast de jeugd ook vele collega’s in hun voetsporen zullen treden.

Verkiezing blijft zolang nodig is

Bont voor Dieren blijft de verkiezing Dom Bontje organiseren, zolang bekende Nederlanders en influencers nog bont dragen. Het is het hele jaar door mogelijk om mensen te nomineren via info@bontvoordieren.nl