'Europapa' is het levensverhaal van Joost Klein met een boodschap

Donderdagmiddag is voor het eerst het nummer 'Europapa' online gegaan waarmee Joost Klein Nederland in mei op het Eurovisie Songfestival 2024 in Zweden gaat vertegenwoordigen.

Levensverhaal met boodschap

Europapa is het levensverhaal van de Nederlandse muzikant, schrijver en voormalig YouTuber Joost Klein die zijn ouders al op jonge leeftijd verloor. Toen Joost in de brugklas zat verloor hij zijn vader en nog geen jaar later verloor hij ook zijn moeder.

Blijf dromen, er zijn geen grenzen

Er zijn geen grenzen als je je dromen waar wilt maken zo luidt de boodschap van Europapa van Joost Klein. Het lied is een hommage aan zijn vader en is te omschrijven als een mix van nostalgie, melancholie en blijdschap, met herkenbare poëtische teksten en aanstekelijke beats waar Joost om bekend staat.

Weeskind

'Europapa gaat over een weeskind dat door heel Europa (en omstreken) reist om zichzelf te vinden en zijn verhaal te vertellen. Eerst kennen de mensen hem niet, maar hij blijft elke kans pakken om zichzelf te laten zien. Europapa is een eerbetoon aan mijn vader. Hij gaf mij een wijde visie op de wereld mee in zijn opvoeding', aldus Joost.

BN'ers

De kleurrijke videoclip is geregisseerd door Véras Fawaz en is een verbeelding van de cinematische wereld van Joost. Als je goed oplet zie je meerdere opvallende gezichten in de cast, waaronder S10, rapper Donnie, René Froger, Emma Wortelboer en Dj Paul Elstak.

DJ Paul Elstak

De songtekst schreef Joost samen met rapper Donnie en Tim Haars, als Gerrie van New Kids. De producer van Europapa is Teun de Kruif (Tantu Beats), met een bijzondere bijdrage van hardcore DJ Paul Elstak.

Tweede halve finale 9 mei 2024

Op donderdag 9 mei staat Joost namens Nederland in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival en hij kijkt er ontzettend naar uit. 'Het Eurovisie-optreden wordt een full circle-experience van verdriet omzetten in euforie'.

Kijker raken

Over de act zegt hij: 'Als mensen mijn act zien, moet de eerste reactie zijn: Wat gebeurt hier ? Om de kijker vervolgens toch te raken. Een uitnodiging om dieper te duiken. Op 't eerste oog lijkt het een hele blije act, maar eenmaal daar voorbij liggen bloed, zweet en tranen'.

Het nummer is vanaf nu te beluisteren via alle bekende streaming platforms en dus ook in het YouTube-filmpje hieronder.