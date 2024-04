Koning Willem-Alexander als Joost Klein verkleed voor Koningsdag Amsterdam

In de aanloop naar de Koningsnacht in Amsterdam vindt er precies om middernacht elk jaar bij café de Blaffende Vis de onthulling plaats van de gevelversiering die altijd een knipoog heeft naar het Koningshuis.

IJzersterk thema

Ook dit jaar heeft het Amsterdamse café weer een ijzersterk thema weten te verzinnen dat ook altijd met de actualiteit te maken heeft. Zoals gezegd vindt de officiële onthulling vanavond om precies 24.00 uur pas plaats maar onze fotograaf

wist vanmiddag bij de opbouw van de gevelversiering al mooie plaatjes te schieten.

Joost Klein

Dit jaar is koning Willem-Alexander verkleed als Joost Klein in het bijzondere karakteristieke blauwe pak met puntige schoudervullingen waarmee Klein dit jaar meedoet aan het 'Eurovissie' Songfestival in Zweden met zijn steeds beter wordende nummer 'Europapa'. Koningin Maxima heeft een stoer trainingspak aan en hakt er lustig op los. De ondertitel op de gevelversiering is ook weer sterk: 'Heel Nederland Hakt!'. Weer bijzonder knap gedaan dus.