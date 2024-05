Bijna een kwart Windows-pc’s kwetsbaar door verouderde software

Bijna een kwart van de Windows-computers is kwetsbaar omdat er verouderde software op staat. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Omdat de software niet wordt bijgewerkt, ontstaan veiligheidsrisico’s.

De Consumentenbond analyseerde de gegevens van bijna 1200 pc’s. Iets meer dan de helft (54%) van de computers had Windows 10 als besturingssysteem. De rest gebruikte vooral Windows 11. Een klein aantal (7) beschikte over een oudere Windowsversie. Van Apple-computers waren te weinig gegevens beschikbaar om daar goed onderzoek naar te kunnen doen.

Stokoud

Op 180 computers stond nog stokoude software, die aan het einde van de levensduur is en daarom geen updates meer krijgt. De fabrikant repareert dus ook eventuele kwetsbaarheden niet meer en dat maakt de software onveilig. Meestal ging het om Microsoft Office, Picasa, Windows Live Essentials of Microsoft Works.

Iets meer dan 150 pc’s gebruikten verouderde software met ernstige risico’s. In de meeste gevallen ging het om inpaksoftware WinRar, Adobe Acrobat Reader en 7-Zip. Op 5% van de pc’s stond ook nog oeroude versies van hulpsoftware, zoals Java of Windows Live Mesh. Het besturingssysteem was op de meeste computers wel bijgewerkt.

Enquête

De Consumentenbond vroeg 442 consumenten hoe zij hun computers updaten. 89% van de ondervraagden gebruikt daarvoor de automatische Windows-updatefunctie. Slechts 59% checkt zelf regelmatig of hun software is bijgewerkt.

Scannen

Op de website ScanCirle.com kunnen consumenten hun computer laten scannen. Na enkele seconden verschijnt een uitgebreid rapport van mogelijke veiligheidsproblemen op het scherm. Zowel hard- als softwareproblemen komen aan de orde.