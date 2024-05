OM: Uitspraak Timmermans over Wilders niet strafbaar

'Politieke middelen'

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans stelde tijdens het partijcongres "niets [te zullen] nalaten" om te voorkomen dat PVV-fractievoorzitter Geert Wilders aan de macht zou komen. Volgens het OM blijkt uit de uitspraak en de context van de speech dat Timmermans doelde op politieke middelen.

'Mensen, onze taak is helder'

De fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA sprak op zaterdag 20 april in Apeldoorn het congres van de partij toe. In zijn toespraak kwam hij tot de volgende uitspraak: "Mensen, onze taak is helder: wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt".

'Keihard oppositie voeren'

Voor de betekenis van dit "niets nalaten" is de inhoud van de volledige speech van belang. Daaruit kan worden afgeleid dat het om politieke middelen ging. Zo doet de fractievoorzitter direct na deze uitspraak een oproep aan de formerende partijen om geen kabinet te vormen met Wilders. En dat GroenLinks-PvdA "keihard oppositie" zal voeren als dat toch gebeurt. De uitspraak van de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA levert naar het oordeel van het Openbaar Ministerie geen strafbaar feit op.