Woning verwoest door brand in Oirschot

De brandweer is donderdagavond rond 20.05 uur uitgerukt voor een uitslaande woningbrand aan de Lopensestraat in Oirschot. De vlammen grepen razendsnel om zich heen en verwoeste de met riet gedekte boerderij volledig.

Rond 23.30 uur was de brand onder controle, het nablussen heeft nog tot 5.00 uur geduurd. Ook werd een kraan ingezet om instabiele delen plat te duwen. Blusvoertuigen van de brandeer uit Boxtel, Liempde en Oirschot werden ondersteund door een hoogwerker uit Eindhoven, een waterwagen uit Best en een watertransport eenheid uit Oirschot. Bluswater werd opgepompt uit sloten in de nabijheid van de woning. Er raakte niemand gewond. De brandweer schaalde op naar grote brand. De weg werd afgesloten voor doorgaand verkeer, dit werd door de politie gedaan.