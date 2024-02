Opkoop-bots kopen duizenden kaartjes Lowlands

6.187 festivaltickets die door deze bots in het ticketsysteem waren gereserveerd, zijn door Ticketmaster uit het betaalproces gehaald waardoor ze opnieuw en voor de oorspronkelijke prijs aan echte Lowlanders kunnen worden aangeboden. Deze tickets gaan zaterdag 10 februari om 11.00 uur via Ticketmaster in de verkoop. Er kunnen maximaal 2 tickets per persoon worden gekocht.

Ticketmaster is de enige officiële kaartverkoper van Lowlands. Op maandag 18 maart komt de doorverkoopmogelijkheid via Ticketmaster beschikbaar. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om via Ticket Transfer kosteloos een ticket naar iemand anders door te sturen.