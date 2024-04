'Online delen kinderfoto's leidt tot toenemende discussies tussen ouders'

Het delen van foto's en informatie over kinderen op sociale media wordt steeds vaker een bron van discussie tussen ouders. Terwijl sommigen het zien als een manier om familie en vrienden op de hoogte te houden en herinneringen vast te leggen, zijn anderen bezorgd over de privacy en toekomstige gevolgen voor hun kinderen. Dit zegt Lennard van Kesteren van DAS rechtsbijstand

Voor het plaatsen van foto’s, video’s en andersoortige media waar kinderen jonger dan 16 jaar op staan, is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind: degene(n) met het ouderlijk gezag.

Een vader die bijvoorbeeld zonder toestemming van de moeder een foto van het kind deelt op Facebook, handelt in strijd met artikel 5 van de Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (UAVG). Maar ook een kinderopvang die op haar sociale media een foto deelt van een kind zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers handelt in strijd met dit artikel.

Ouders moeten handelen in belang van kind volgens de rechter

Soms loopt de discussie zo hoog op tussen ouders dat de rechter er aan te pas komt. Een moeder, die alleen het gezag heeft, spande een kort geding aan tegen een vader zonder gezag, omdat hij zonder haar toestemming foto’s van het kind plaatste op sociale media. De Voorzieningenrechter kwam tot de conclusie dat de man de foto’s moest verwijderen.

Groeiende bezorgdheid

Ouders zijn zich steeds meer bewust van de risico's van het delen van persoonlijke informatie online, met bezorgdheid over de mogelijkheid dat deze informatie in de verkeerde handen valt of gebruikt wordt voor ongewenste doeleinden. Deze groeiende bezorgdheid leidt tot toenemende discussies en debatten tussen ouders.