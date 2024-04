Bevolking in eerste kwartaal 2024 minder gegroeid

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2024 met 19.800 inwoners gegroeid. Dat is 7.600 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze daling komt vooral doordat de immigratie lager was en de emigratie hoger. De aantallen geboorten en overledenen waren vergelijkbaar met een jaar eerder. Nederland telde aan het eind van het eerste kwartaal 17,97 miljoen inwoners. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Migratiesaldo 27.000, natuurlijke aanwas -7.000

In het eerste kwartaal vestigden zich 74.800 mensen in Nederland en vertrokken 47.700 mensen naar het buitenland. Per saldo kwamen er 27.100 mensen bij door buitenlandse migratie. Dat zijn er 8.000 minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit komt doordat de immigratie met 5.700 is afgenomen en de emigratie met 2.300 is toegenomen.

Er werden 40.000 kinderen geboren en er overleden 47.200 mensen. De natuurlijke aanwas kwam daarmee uit op -7.200, dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Zowel het aantal levendgeborenen (+ 1.000) als het aantal overledenen (+ 600) lagen iets hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral minder Europese migranten

Vooral het migratiesaldo (immigratie min emigratie) uit Europese landen was lager dan een jaar eerder. Dat komt deels doordat er minder vluchtelingen uit Oekraïne kwamen, maar ook van vrijwel alle andere Europese landen daalde het migratiesaldo. Er kwamen in het eerste kwartaal per saldo ook minder migranten van buiten Europa.

Meeste immigranten uit Azië

De meeste immigranten kwamen uit Europa, maar doordat ook het aantal Europese emigranten het grootst was, kwamen per saldo de meeste migranten uit Azië. De landen waar in het eerste kwartaal van 2024 per saldo de meeste migranten vandaan kwamen zijn Syrië (5.700), Oekraïne (3.600), Turkije (2..000), Polen (1.000) en Roemenië (1.000).