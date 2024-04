Meisje (16) na val van grote hoogte in Amsterdam overleden

Op de late avond van dinsdag 23 april 2024 is een 16-jarig meisje van grote hoogte naar beneden gevallen op de Geldersekade in het centrum van Amsterdam. 'Ze liep hierbij zeer ernstig letsel op en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De recherche onderzoekt de toedracht en spreekt graag met getuigen, twee personen op beeld in het specifiek', zo meldt de politie woensdag.

Melding

Het operationeel centrum ontving rond 23.45 uur die avond de melding dat een groep jongeren na het forceren van de toegangsdeur een pand aan de Geldersekade binnen zou zijn gegaan. Politieagenten gingen naar de locatie en werden ter plaatse aangesproken dat er iemand vlak daarvoor van grote hoogte uit het pand naar beneden was gevallen. Dit slachtoffer, een 16-jarig meisje uit Amsterdam, raakte zeer zwaargewond door de val en moest op straat gereanimeerd worden. Vervolgens is zij in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd en daar overleed het meisje later.

Aangehouden verdachten

Wat er zich precies in het pand heeft afgespeeld, staat nog niet vast. De recherche doet hier onderzoek naar en houdt rekening met verschillende scenario’s. Eén van die scenario’s is dat er sprake is van een noodlottig ongeval, eventuele andere aanleidingen kunnen echter in dit vroege stadium nog niet worden uitgesloten. Twee personen die op het moment dat de politie aankwam het betreffende pand uitrenden zijn aangehouden als verdachten. Het gaat om jongens van 16 jaar uit Amsterdam. Of zij een rol hebben gehad in de zaak en zo ja, welke, wordt door de recherche onderzocht.

Getuigen gezocht

De politie sprak diezelfde dinsdagavond al met verschillende getuigen van het incident, maar de recherche vermoedt dat er meer mensen zijn die gezien hebben wat er (vlak voor de val) is gebeurd. Heeft u informatie over deze zaak en de politie nog niet gesproken? Neem dan contact op via 0900 – 8844 of deel uw informatie via het tipformulier.

Mogelijke specifieke getuigen gezocht: man en vrouw

In het onderzoek zijn beelden naar voren gekomen van twee personen, een man en een vrouw, die mogelijk belangrijke getuigen zijn. In de hoop hun identiteit te achterhalen, deelt de politie onherkenbaar gemaakte beelden van de twee. Staat u op de beelden? Neem dan contact op met de politie.