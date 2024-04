Politie zoekt meerdere verdachten van plofkraak in Franeker

De politie is op zoek naar meerdere verdachten van een plofkraak aan de Voorstraat in Franeker. Rond 03:40 uur is daar geprobeerd een geldautomaat open te breken met behulp van een explosief. De verdachten zijn er vandoor gegaan, mogelijk met scooters via de Kleijenburg. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er iets buit is gemaakt. Er is nog niemand aangehouden.