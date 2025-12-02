OM maakt procesafspraken rondom cocaïnewasserij in Friese Aldwâld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft procesafspraken gemaakt met vijf verdachten in een grote zaak rondom een cocaïnewasserij in het Friese Aldwâld. Dit meldt het OM dinsdag.

Coke ingewassen in zakken betonmortel

Daar werd een jaar geleden een laboratorium ontdekt dat ingericht was om cocaïne uit dragermateriaal te halen. In dit geval zat de cocaïne ‘ingewassen’ in zakken met betonmortel. 'Drie Colombiaanse verdachten, die waren ingevlogen om dit chemische proces uit te voeren, moeten wat het OM betreft ruim twee jaar de cel in. Twee Nederlandse verdachten met een kleinere rol zouden een korte celstraf en taakstraf moeten krijgen. De procesafspraken werden dinsdag toegelicht in de rechtbank Amsterdam', aldus het OM.

Loods in Friesland

Het is geen alledaagse aanblik, in het anders zo rustige Aldwâld op het Friese platteland. De politie treft er in de week voor kerst 2024 in een loods een compleet ingericht professioneel cocaïnelaboratorium aan. De loods is verdeeld in werkruimtes en een verblijfsruimte. De ruimtes zijn opgebouwd met isolerende sandwichpanelen om warmte en de geur van chemische dampen binnen te houden.

NFI

In deze loods worden BMK, chemicaliën, brandstoffen en 20 zakken ‘betonmortel’ aangetroffen. Ze zijn gevuld met een poederachtige vaste substantie met witte korrels. Het blijkt dragermateriaal waarin cocaïne is verwerkt, zo concludeert later ook het NFI. Ook is er een zogenaamde extractieruimte waar 1,72 kilo geëxtraheerde natte cocaïne wordt aangetroffen. Een gevaarlijke situatie, zo schetst de officier van justitie van het Landelijk Parket:

Colombiaanse verdachten

Er worden zes mensen aangehouden, waaronder de drie Colombiaanse verdachten. Zij zijn volgens het OM enkel naar Nederland gekomen om de cocaïne uit het dragermateriaal te wassen, vanwege hun kennis over dat chemische proces. Ze verbleven kort voor de aanhouding op een nabijgelegen vakantiepark. De vierde verdachte die procesafspraken heeft gemaakt wordt ook in het Friese lab aangehouden. Gelet op de forensische sporen is hij betrokken geweest bij het uitwassen van een deel van de cocaïne. Hij lijkt een beperkte en uitvoerende rol te hebben gehad.

Procesafspraken

Het OM maakt in sommige zaken afspraken met verdachten. Voordelen van procesafspraken zijn dat de strafzaak sneller kan worden afgedaan en hoger beroep kan worden voorkomen. De verdachte weet snel waar hij aan toe is en kan de straf meteen gaan uitzitten. Het levert ook minder belasting op van de capaciteit van de politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Het OM is van oordeel dat het maken van procesafspraken in belangrijke mate kan bijdragen aan een efficiënte afdoening van strafzaken, hetgeen ten goede komt aan de gehele strafrechtketen. Uiteindelijk heeft de rechter altijd het laatste woord, die is dus niet gebonden aan de afspraken tussen OM en verdediging.

Strafeisen

Met de drie Colombiaanse verdachten zijn procesafspraken gemaakt die erop neerkomen dat het OM in plaats van 36 maanden gevangenisstraf een gevangenisstraf voor de duur van 25 maanden zal vorderen. De verdachten zien af van het indienen van onderzoekswensen en er worden door de verdediging geen verweren gevoerd.