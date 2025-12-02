Onderzoek gestart na aantreffen drugslabs in Bolsward en Idsegahuizum

Agenten stuitten op maandag 1 december rond 21:15 uur op een industrieterrein aan de Marne in Bolsward op een verdachte situatie.

Toen agenten een persoon wilden aanspreken ging hij er te voet vandoor. Uiteindelijk kon deze persoon worden aangehouden door de politie op verdenking van het vervaardigen van harddrugs. Dit gaat om een 34-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij zit vast en wordt verhoord.