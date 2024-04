Politie vindt bij inval in pand in Alkmaar drugs, cash en edelmetalen

Afgelopen dinsdag 23 april is in Alkmaar aan de Hazenkoog bij een inval 100 kilo henneptoppen en hash, meerdere dure voertuigen en ruim 150.000 euro in cash en edelmetalen aangetroffen. 'Bij de inval werden drie personen aangehouden. Eén verdachte wordt vandaag voorgeleid', zo meldt de politie vrijdag.