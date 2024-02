Ruim 11 duizend jarigen op schrikkeldag

Een verjaardag op schrikkeldag is bijzonder, omdat het maar een keer in de vier jaar voorkomt. Op 29 februari 2024 kunnen 370 kinderen, die vier jaar geleden zijn geboren, voor het eerst hun verjaardag op schrikkeldag vieren. In totaal zijn ruim 11 duizend mensen in Nederland op schrikkeldag jarig. Dit jaar worden 8 van hen honderd jaar.

Iets minder geboorten op schrikkeldag

In een schrikkeljaar worden op de 29e iets minder kinderen geboren dan op een vergelijkbare weekdag in februari. Zo werden er in 2020 op een gemiddelde zaterdag in februari 391 kinderen geboren en op zaterdag 29 februari 362. Ook in eerdere schrikkeljaren is een soortgelijk verschil zichtbaar.