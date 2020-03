Koningspaar en prinsessen in quarantaine

In de gemeente Lech, gelegen in de deelstaat Voralberg, zijn vijf bevestigde coronabesmettingen, waarvan de bron niet direct duidelijk is. RIVM adviseert in dit soort gevallen gedurende twee weken nieuwe contacten te vermijden en bestaande contacten te beperken.

Hiermee wordt bedoeld dat iemand die niet ziek is zoveel mogelijk thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon zelf niet besmet is. In het geval van het coronavirus duurt die periode maximaal twee weken. Er is bij het Koninklijk gezin overigens geen sprake van gezondheidsklachten.

Deze preventieve maatregel duurt tot en met zaterdag 21 maart. Dat betekent dat geplande werkbezoeken in het kader van het coronavirus niet doorgaan.

Applausactie

Vanavond deed het gezin mee aan de applausactie voor iedereen in de zorg.

Op hun Facebook verscheen een video van het hele gezin met de tekst: Applaus van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane voor alle zorgmedewerkers, hulpverleners en iedereen die ons land draaiende houdt, om hen een hart onder de riem te steken in hun strijd tegen het coronavirus en hun inzet voor de gezondheid van iedereen in Nederland.

https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/videos/561419217826691/