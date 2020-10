Amalia en Alexia bleven langer in Griekenland, dinsdagavond pas terug

Afgelopen zaterdag keerden koning Willem-Alexander en koningin Máxima halsoverkop terug uit Griekenland nadat er commotie was ontstaan dat het hele gezin met het regeringsvliegtuig afgelopen vrijdagmiddag naar Griekenland was gereisd om daar vakantie te vieren in de villa van het gezin.

Ariane al met ouders meegevlogen

Vandaag blijkt dat op de terugvlucht afgelopen zaterdag naast de koning en de koningin ook hun jongste dochter Ariane meevloog. Maar Amalia en Alexia bleven achter in Griekenland zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag tegenover de NOS bevestigd.

Prinses Amalia en Alexia

Volgens de RVD zou er in het vliegtuig dat zaterdag terugvloog naar Nederland maar plek voor vier personen zijn geweest. Daarom werd besloten dat de koning, de koningin en prinses Ariane en een beveiliger zaterdag terugkeerden en dat Amalia en Alexia later zouden volgen. De twee achtergebleven prinsessen zijn dinsdagavond vanuit Griekenland per vliegtuig teruggekeerd naar Nederland.

Tweet

De Koninklijke familie liet vrijdag in een tweet al weten dat ze de vakantie zouden afbreken na alle consternatie. “We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij”, aldus de tweet.