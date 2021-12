DJ's 3FM opgesloten in glazenhuis

De dj’s komen tot en met kerstavond samen met heel Nederland in actie voor het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) om de regenwouden in Zuid-Amerika te beschermen en te herstellen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Luisteraars kunnen hun steentje bijdragen aan het goede doel door als vanouds een plaat aan te vragen voor geld, een donatie te doen of zelf in actie te komen. Langskomen en ter plekke geld doneren via de brievenbus kan ook, bezoekers kunnen zich dan aanmelden via 3fm.nl/langskomen.

Dansen om energie op te wekken

Rondom het Glazen Huis worden tal van activiteiten georganiseerd, waaronder een kerstmarkt en workshops in de oude Prodentfabriek. De opbrengst van de activiteiten gaat naar 3FM Serious Request. Op het terrein liggen ook kinetische dansvloeren in kleine kassen waar bezoekers met hun dansmoves energie kunnen opwekken. Deze energie wordt gebruikt om de temperatuur in het Glazen Huis in bedwang te houden. Zonder hulp van de dansers wordt het een broeikas in het Glazen Huis. Er liggen meerdere dansvloeren, zodat huishoudens op veilige afstand een bijdrage kunnen leveren en zo de dj’s helpen met verkoeling.

Maatregelen

Publiek dat langs wil komen bij het Glazen Huis kan dat doen door zich vooraf te registreren, of dat ter plekke te doen via de website. Op vertoon van een coronatoegangsbewijs kunnen mensen de dj’s in het Glazen Huis bekijken. Bij de ingang wordt geteld hoeveel mensen het terrein betreden. Via een looproute worden zij langs het huis gevoerd, om vervolgens over de kerstmarkt het gebied te verlaten. Hosts op het terrein houden in de gaten of de doorstroom voldoende is. Binnen de toegangspoorten gelden de huidige maatregelen, zo houden bezoekers anderhalve meter afstand. Uiteraard volgt 3FM ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM en kan er snel ingespeeld worden op eventuele wijzigingen van de maatregelen. Voor meer informatie, ga naar 3fm.nl/faq.

Duurzame productie

De productie van 3FM Serious Request en het Glazen Huis wordt zo duurzaam mogelijk gedaan. Naast dat bezoekers energie opwekken op de kinetische dansvloeren, liggen er zonnecollectoren op het dak van het Glazen Huis en wordt er gebruik gemaakt van de stroompunten in de Nieuwe Stad die allen groene stroom leveren. Hiermee bespaart NPO 3FM 10.000 liter diesel brandstof die anders gebruikt zou worden voor dieselgeneratoren en vermindert de CO2 emissie met 16 ton. Crew en dj’s eten de gehele week vegetarisch, om ook de vleesconsumptie te verminderen.

Newsroom

3FM Serious Request is tot en met 24 december te zien, horen en volgen via 3FM, NPO 1 extra, updates via NPO 1 en online op 3fm.nl en via de 3FM social kanalen. Gedurende de hele actieweek is via 3fm.nl/newsroom een Newsroom geopend waar rechtenvrije foto's en video's te vinden zijn van 3FM Serious Request en het Glazen Huis die kosteloos gebruikt kunnen worden om verslag te doen van de actie.

3FM Serious Request

Traditiegetrouw zet 3FM Serious Request zich in de week voor kerst in voor het goede doel, dit jaar voor het eerst voor het Wereld Natuur Fonds. Van 18 t/m 24 december staan de radiozender en alle online en social kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit Glazen Huis vanuit De Nieuwe Stad in Amersfoort. Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen zetten zich een week lang samen met Nederland in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Wereld Natuur Fonds om Zuid-Amerikaanse regenwouden te beschermen en te herstellen. Dit kan door een plaat aan te vragen, een donatie te doen of zelf in actie te komen. 3FM Serious Request is te volgen op NPO 3FM en de online kanalen van de zender, 24 uur per dag op televisie op NPO 1 extra (deze maand gratis te ontvangen via KPN kanaal 81, Ziggo kanaal 128 en T-Mobile kanaal 81) en via dagelijkse updates op NPO 1. Bezoek 3fm.nl/seriousrequest voor meer informatie.