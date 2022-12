Hof: Uitzending Roddelpraat over 'diss track' van Famke Louise moet offline blijven

'Diss track'

Roddelpraat maakt een veel bekeken programma op een juice-kanaal. In een uitzending is een 'diss track' afgespeeld van Famke Louise, die bekend is als muzikant en influencer. De makers van Roddelpraat concludeerden dat uit die tekst blijkt dat Ali B. grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond tegenover Famke Louise.

Eerdere uitvoering door Famke Louise

'In hoger beroep heeft Roddelpraat aangevoerd dat Famke Louise de 'diss track' al lang voor de uitzending zelf openbaar had gemaakt. Het hof vindt dat nieuwe bewijs niet doorslaggevend. Famke Louise heeft de 'diss track' gemaakt en Roddelpraat heeft die helemaal laten horen, zonder dat Famke Louise daarvoor als auteursrechthebbende toestemming had gegeven. Dat mag in principe niet', aldus het Hof.

Me too

De bijzondere redenen die Roddelpraat als rechtvaardiging aanvoert zijn onvoldoende. De me-too-problematiek is een actuele misstand waarover het publiek geïnformeerd mag worden, maar dat is in dit geval geen reden. De 'diss track' bevat namelijk geen feitelijke informatie over misbruik of het verzwijgen daarvan. Roddelpraat beschikte niet over andere aanwijzingen en vroeg Famke Louise niet om commentaar. Dan is er geen rechtvaardiging.

Recht op privacy

Het recht op privacy van Famke Louise weegt volgens het hof zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid van Roddelpraat. Het ging om een losse theorie, en niet om een aanwijzing die wordt bevestigd door het in de aankondiging van de uitzending geclaimde bewijs. Uit de reacties van degenen die de uitzending hebben gezien, volgt dat zij de beweringen van Roddelpraat wel hebben opgevat als feiten. Dat dat schadelijk was voor Famke Louise is aannemelijk. De uitzending was dus onrechtmatig. Dat Famke Louise zelf een publieke figuur is die de media niet schuwt, is niet voldoende rechtvaardiging.

Vonnis rechtbank

Eerder al, in maart 2022, heeft de kortgedingrechter in Amsterdam Roddelpraat bevolen de uitzending van januari 2022 offline te halen. Dit vonnis is in hoger beroep nu bekrachtigd.