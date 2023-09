Landal GreenParks en Natuurmonumenten trakteren op exclusieve unplugged sessie DI-RECT

Om aandacht te vragen voor het belang van onze natuur, trakteren Landal GreenParks en Natuurmonumenten muziek- en natuurliefhebbers op een unplugged sessie van de Haagse band DI-RECT vanaf Marker Wadden, het nieuwste natuurgebied van Nederland. Zonder geluidsversterking, dus puur natuur, vanaf het enige van de zeven Marker Wadden-eilanden dat voor publiek toegankelijk is. De sessie is opgenomen zonder publiek en is op 9 september om 20.00 uur te zien op het YouTube kanaal van DI-RECT. Daar blijft het concert een jaar lang voor iedereen te bekijken.

Natuurbeleving op Marker Wadden is back to basic, de eilanden zijn onbewoond en off-grid. De ultieme ontsnapping uit het drukke leven. Hier gaat ook DI-RECT terug naar de basis: akoestische muziek in de natuur.

Landal GreenParks en Natuurmonumenten zijn jarenlang partners en werken samen om mensen te laten genieten van de natuur. Natuur ontspant. Datzelfde geldt voor muziek. Samen zorgen natuur en muziek voor een unieke beleving.

Laten zien dat we natuur moeten koesteren

“Marker Wadden heeft nieuw leven gebracht in het Markermeer. Hier kunnen mensen zich verwonderen over de mooiste natuur waarvoor we ons moeten inzetten om die te behouden,” aldus Philip Makkink, gebiedsmanager Marker Wadden bij Natuurmonumenten. “Met de unplugged sessie verwachten we een nieuwe, grote en brede doelgroep te bereiken op een manier die geen druk geeft op ons natuurgebied en de kleine nederzetting. De bekende band DI-RECT is hierbij de ambassadeur van de natuur en benadrukt hoe belangrijk het is dat we natuur koesteren.”

Natuur geeft ons inspiratie

“We staan hier echt in de natuur in de puurste vorm. De muziek die we hier gaan spelen, leent zich goed voor een kleinere aanpak. Natuur geeft ons inspiratie, wij hopen mensen te inspireren om zelf op pad te gaan en de natuur op te zoeken. Wij komen allemaal uit Den Haag, als je vijf minuten de stad uitfietst, zit je midden in de duinen. De natuur in eigen land heeft heel veel moois te bieden. Marker Wadden is aangelegd door mensen en binnen de kortste tijd zie je de natuur hier ontspruiten. De natuur gaat er zelf mee aan de slag. Dat is een hoopvol gegeven,” volgens DI-RECT.

Virtueel ontdekken hoe mooi het hier is

“Met deze unplugged sessie bieden we heel Nederland de kans om virtueel te ontdekken hoe mooi de natuur van Marker Wadden is,” aldus Jeannette ten Kate, woordvoerder Landal GreenParks. Het is tegelijk een uitnodiging om zelf Marker Wadden te gaan beleven. Samen met Natuurmonumenten willen we jong en oud hun liefde voor de natuur laten spreken. Door natuur te beleven ga je er zelf van houden en zul je meer willen doen om natuur te behouden. Zo creëren we de natuurbeschermers van de toekomst.”

Marker Wadden

​Marker Wadden is een archipel van zeven natuureilanden in het Markermeer. Een natuurparadijs voor vogels, vissen, insecten en planten. ​ De moeraseilanden met natuurlijke oevers en ondiep water herstelt de natuur boven en onder water. Veel water-, riet- en moerasvogels vinden voldoende voedsel in het ondiepe water en de slibvelden. ​ Sinds de aanleg tussen 2016 en 2021 zijn al meer dan 1.386 nieuwe soorten planten en dieren waargenomen.

Het hoofdeiland van Marker Wadden is te bezoeken; ’s zomers zijn er dagtochten vanuit Lelystad per schip. Voor wie enkele dagen wil verblijven, verhuurt Landal GreenParks vier duurzame eilandhuisjes. Alle opbrengsten daarvan komen ten goede aan de natuur van Marker Wadden. De opnames van DI-RECT werden gemaakt in de nederzetting van Marker Wadden, niet in het natuurgebied. ​