Nikkie de Jager geeft namens Nederland punten Eurovisie Songfestival vanuit Leeuwarden

Het is bijzonder dat de punten namens Nederland vanaf een dergelijke locatie worden gegeven. Volgens presentator en mede-initiatiefnemer Sipke Jan Bousema is het de kers op de taart: “Dat de punten namens Nederland vanuit Leeuwarden-Fryslân worden gegeven en dat AVROTROS ons idee omarmt, is fantastisch. Het is voor het eerst in Nederland dat het op deze manier gebeurt. Uniek en origineel. Dat is Joost en dat zit in het Friese DNA.” In 2021 was de Jager een van de presentatoren van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dit jaar spreekt zij Europa toe vanuit Leeuwarden. De organisatie is blij met haar komst en ontvangt haar met open armen in de Friese hoofdstad.

Een droomavond in de maak

De bekendmaking van de in Fryslân geboren Joost Klein als Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in Malmö wakkerde bij Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, poppodium Neushoorn en Sipke Jan Bousema een vuurtje aan. Binnen een mum van tijd werd dé Europaparty van Nederland op poten gezet. Gedeputeerde Sijbe Knol van de Provinsje Fryslân is grutsk (trots): “Joost is al jaren een groot voorbeeld voor veel creatieve Friese jongeren. Opgegroeid in Fryslân met een levensverhaal dat bekend is. Hij laat zien dat je je dromen waar kunt maken, als je er maar in gelooft. En dat vieren we met dit fantastische evenement.” Wethouder Hein Kuiken voegt daaraan toe: “Dat Joost de finale haalt is voor ons altijd een no brainer geweest. Als we de peilingen mogen geloven is de top vijf zelfs binnen bereik. Dat we Joost vanuit zijn geboortestad toe mogen juichen en de officiële puntentelling hier vandaan komt, maakt de cirkel rond.”



Een grootse live viewing party, een feest zoals Joost het zelf zou kunnen geven. Zo staan onder anderen goede bekenden van Joost, Brunzyn x Bokoedro op het podium, zorgt de (inter)nationaal succesvolle producer Gladde Paling voor de nodige moshpits en trappen de Kroegtijgers het feest af. Volgens Serge Hollander, directeur Neushoorn, wil je dit feest niet missen: “we hebben een hele grote schep Friesenjung, veel creativiteit en natuurlijk het songfestival in de blender gestopt en daar is dit unieke evenement uitgekomen. Eén ding weten we zeker, je wílt hierbij zijn.” Het evenement begint om 19:00 uur en is gratis toegankelijk, de organisatie verwacht zo’n 6000 bezoekers. Om 21:00 uur start de uitzending van het Eurovisie Songfestival, waar tijdens en tussendoor de nodige acts de revue passeren. De verwachting is dat de puntentelling rond middernacht begint. Overwinning of niet, het Eurovisie Songfestival wordt in Leeuwarden feestelijk afgesloten.