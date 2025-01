6 van de 10 vrouwen voelen zich bekeken in de sportschool

Het wijdverbreide ongemak van de vrouwen staat in scherp contrast met de beleving van de mannelijke respondenten, van wie slechts een derde (37,7%) zich bekeken voelt. Bovendien ervaart maar net iets meer dan een kwart van hen dat als negatief. Het maakt dat één op de tien van alle mannen (10,8%) zich bekeken voelt én dat vervelend vindt, tegenover de bijna vier op de tien van alle vrouwen (37,2%) die zich oncomfortabel voelen in de sportschool.

Omgekeerde wereld: vrouwen passen zich aan

Hoewel het onderzoek uitwijst dat het gegluur voor veel vrouwen een negatieve ervaring is, weerhoudt het de meerderheid niet om naar de sportschool gaan. Waar ongeveer 35,5% van de vrouwen die zich bekeken voelen het aantal sportschoolbezoeken vermindert, kiest 64,5% voor andere manieren om met het ongemak om te gaan. Denk hierbij aan het aanpassen van kleding, het vermijden van specifieke oefeningen of het zoeken naar een afgezonderde plek in de gym.

Thuis, een private trainer of buitensporten

Het betekent al met al dat ruim één op de acht vrouwen (13,2%) de sportschool mijdt omdat ze zich ongewenst bekeken voelt. Alternatieven zijn er echter nog onvoldoende; er zijn in Nederland slechts een handjevol gyms waar exclusief vrouwen welkom zijn. Veel vrouwen kiezen er daarom voor om thuis te trainen, buiten te sporten of een privétrainer in te schakelen. Toch is er ook een groep die vanwege het ongemak volledig stopt met sporten.