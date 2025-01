Kensington naar Ziggo Dome met nieuwe zanger Jason Dowd

Kensington staat voor de twintigste keer in Ziggo Dome. Dat maakte de Utrechtse rockband zojuist bekend vanuit de Amsterdamse concertzaal, waar ze hun nieuwe single A Moment live speelden. Dit werd live op zes radiostations uitgezonden (NPO Radio 2, NPO 3FM, Qmusic, Radio 538, Veronica en KINK). Met nieuwe zanger Jason Dowd staat de Utrechtse rockband op 4 december 2025 in de Amsterdamse concertzaal. De kaartverkoop start vrijdag 24 januari 2025 om 10:00u via kensingtonziggodome.nl.

Met een terugkeer in de grootste concertzaal van Nederland staat de band op de plek waar het vele legendarische momenten kende. Net als de vorige negentien keer dat de band in een uitverkochte Ziggo Dome stond, zal Kensington op 4 december alles uit de kast trekken voor een larger than life rockshow. Er is in Nederland geen band of artiest die twintig keer in Ziggo Dome speelde. Met deze terugkeer sluit Kensington een concertpauze af van drie jaar na het vertrek van frontman Eloi Youssef. Die nam in 2022 met zes uitverkochte concerten in Ziggo Dome afscheid van de fanatieke fans van de band.

Jason Dowd

In hun zoektocht naar een vocalist die past bij Kensington kwamen bassist Jan Haker, drummer Niles Vandenberg en gitarist/zanger Casper Starreveld uit bij de uit Louisiana (USA) afkomstige Jason. Met zijn stem en uitstraling is hij een waardige toevoeging op de Kensington-sound, zoals te horen is op de nieuwe single A Moment. De band popelt om de fans voor te stellen aan Jason en Jason aan de fans.

19 keer uitverkochte Ziggo Dome

Het nummer zal, naast klassiekers als Streets, Sorry en Uncharted, zeker op de setlist staan voor het optreden op 4 december 2025 in Ziggo Dome. Sinds de oprichting in 2005 is Kensington uitgegroeid tot de grootste rockband van Nederland. Geen enkele band stond zo vaak in Nederlands grootste concertzaal als het Utrechtse kwartet. Maar liefst negentien keer eerder speelde Kensington in Ziggo Dome een uitverkochte soloshow. Ook stond de band in de naastgelegen Johan Cruijff ArenA voor een uitverkocht concert, als enige Nederlandse band ooit. De band ontving de Popprijs in 2017, sleepte meerdere 3FM Awards en MTV Awards in de wacht en werd in 2023 geëerd met een Edison Pop oeuvreprijs.