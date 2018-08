Vrouw ontvoerd en misbruikt in Den Haag

De politie van Den Haag is een onderzoek gestart van een zedenmisdrijf dat op zondagochtend 29 juli, tussen 00:00 en 07:00 plaatsvond, in de omgeving van de Hertzorgstraat en de Heemstraat.

Rond 6:00 uur kregen agenten een melding dat er op de Ostadestraat een vrouw liep die omstanders om hulp vroeg. Daar troffen agenten een 33-jarige vrouw aan. Zij vertelde hen slachtoffer te zijn geworden van een zedenmisdrijf, gepleegd door twee onbekende mannen. Volgens het slachtoffer werd zij op de hoek van de Hertzorgstraat en de Morgenzonlaan in een personenbusje busje gedwongen, dat weg reed en vervolgens op een onbekende plek stopte. Op deze onbekende plek vond een zedenmisdrijf plaats. Het slachtoffer liep weg vanaf deze nog onbekende plek, totdat agenten haar na tien minuten overstuur aantroffen op de Ostadestraat. Het slachtoffer is een vrouw met een tenger postuur, van 33 jaar oud met lang, zwart golvend haar. Zij was gekleed in een spijkerbroek, een T-shirt met print en liep op blote voeten. Het slachtoffer deed aangifte.

Op dit moment is onder andere niet precies duidelijk waar het misdrijf precies plaatsvond, en is weinig bekend over de daders. Daarom zoekt de politie getuigen.