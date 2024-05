Paniek na meerdere schoten in volle metro met kinderen

Zondagmiddag rond 17.15 uur werd er in Hoek van Holland meerdere keren geschoten in de metro ter hoogte van het Stationsweg.

Twee verdachten aangehouden

'Twee verdachten vluchtten de metro uit, maar konden even later aangehouden worden', zo meldt de politie maandag.

Ook kinderen in metro

Voor het schietincident in de metro, waar op dat moment ook kinderen zaten, vond er vermoedelijk een opstootje plaats tussen vier mannen. 'Twee van hen, een 22-jarige man uit Den Haag en een 20-jarige man uit Vlaardingen, raakten gewond, maar niet door het schietincident. De twee zijn naar het ziekenhuis overgebracht', aldus de politie.

Op de vlucht

De twee andere mannen met het vuurwapen sloegen op de vlucht. Op basis van informatie van getuigen en camerabeelden kwamen de twee al snel in het vizier van de politie. Ze voldeden aan het signalement en werden aangehouden. De twee zijn overgebracht naar het politiebureau en worden verhoord door de recherche. Het vuurwapen werd even later ook in de omgeving aangetroffen. Dat is in beslag genomen.