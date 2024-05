Celstraffen tot 36 maanden voor ontvoering 15-jarige jongen in De Pijp

Vier mannen en een vrouw zijn veroordeeld voor hun rol bij de ontvoering van een 15-jarige jongen op 10 januari 2023 in De Pijp in Amsterdam. Een 42-jarige man stuurde de overige vier verdachten aan en speelde een centrale rol bij de voorbereiding van de ontvoering. Hij krijgt daarvoor 36 maanden gevangenisstraf. Zijn medeplegers, een 37-jarige man, een 35-jarige man, een 31-jarige man en een 37-jarige vrouw, krijgen gevangenisstraffen opgelegd van respectievelijk 33, 30, 30 en 24 maanden. Twee andere mogelijke betrokkenen, een 37-jarige man en een 35-jarige vrouw, worden vrijgesproken van een rol bij de ontvoering.

De politie ontvangt in de vroege ochtend van 10 januari 2023 een melding van een getuige van een ontvoering van een 15-jarige jongen in De Pijp. Een vrouw vraagt de jongen om hulp om een ladder in een bus te plaatsen waarna twee mannen hem de laadruimte intrekken. Doordat de politie zeer snel en doortastend optrad, duurde de ontvoering niet langer dan 40 minuten. Het plan van de ontvoerders om de jongen naar een vakantiehuis te brengen is daardoor niet uitgevoerd.

Zeer schokkende gebeurtenis

De ontvoering is een zeer schokkende gebeurtenis geweest met grote impact op de minderjarige jongen. Toen het busje staande werd gehouden op de snelweg was de jongen geboeid, liep hij mank en was hij versuft.

De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen waarom hij is ontvoerd. Dat er een aanleiding moet zijn geweest lijkt onmiskenbaar maar niemand heeft daarover openheid van zaken gegeven.

Medeplegen ontvoering

Vijf van de zeven verdachten zijn veroordeeld voor medeplegen van ontvoering. Uit het chatverkeer tussen hen blijkt dat de 42-jarige man de anderen aanstuurde. Hij vertelde wat er moest gebeuren en had een leidende rol. Ook in de voorbereiding van de ontvoering vervulde hij een centrale rol. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 36 maanden opgelegd. Aan de twee mannen van 31 en 35 jaar, die in het busje zaten waarin het slachtoffer werd ontvoerd, legt de rechtbank 30 maanden gevangenisstraf op. De 37-jarige bestuurder van het busje krijgt in totaal 33 maanden gevangenisstraf. Dit is inclusief 3 maanden voor witwassen. De 37-jarige vrouw die de jongen in het busje lokte krijgt 24 maanden gevangenisstraf. Alle vijf de veroordeelden krijgen een contactverbod van 3 jaar met het slachtoffer.

Tweemaal vrijspraak

De 35-jarige vrouw die het vakantiehuis huurde dat beoogd was om de jongen naartoe te brengen wordt vrijgesproken van medeplegen van ontvoering en van medeplichtigheid bij die ontvoering. Datzelfde geldt voor de 37-jarige man waarvan niet kon worden vastgesteld dat hij de man is die een parkeerplek vrijhield voor een bij de ontvoering betrokken auto. Hij krijgt wel een gevangenisstraf opgelegd van 8 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, voor bezit van vuurwapens met munitie.