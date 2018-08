Stevige regen- en onweersbuien op komst

Er is veel bewolking en in de ochtend valt er hier en daar regen of er komt een bui voor, mogelijk met onweer.

In de middag breekt de zon door maar dan ontstaan er ook enkele stevige buien, met onweer en lokaal hagel. Plaatselijk kan in korte tijd veel neerslag vallen, tussen 20 en 40 mm. De buien gaan tot in de avond door. De maximumtemperatuur ligt tussen 21°C langs de westkust en 24°C in het oosten. De wind is zwak uit richtingen tussen oost en zuid, draait in de ochtend naar zuidwest en wordt matig, langs de kust af en toe vrij krachtig.