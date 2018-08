Zakkenrollers voor maanden achter de tralies

Dinsdagmiddag stonden vier mannen – twee duo’s - op een snelrechtzitting op verdenking van diefstal en poging diefstal tijdens feesten die vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus in het kader van de Pride in Amsterdam werden gehouden.

De mannen, in leeftijd variërend van 21 tot 33 jaar, werden in dat weekend door de politie aangehouden en zitten sindsdien vast. De politierechter veroordeelde ze dinsdag tot maandenlange celstraffen die ze direct aansluitend aan hun voorlopige hechtenis moeten uitzitten.

Beide duo’s werden door politieagenten van het zogenoemde doelgroepenteam - dat veel ervaring heeft met het opsporen van zakkenrollers – een tijdje gevolgd omdat ze verdacht gedrag vertoonden. De leden van het doelgroepenteam zagen vervolgens dat de mannen verschillende pogingen deden om iets uit een heuptas te rollen of portemonnees uit een achterzak te stelen. De beide mannen uit Roemenië en de beide mannen uit Algerije werkten als duo samen.

De rechtbank noemde het in het vonnis strafverzwarend dat de verdachten een druk bezocht evenement hadden uitgekozen om toe te slaan. Een 27-jarige man uit Roemenië werd veroordeeld tot drie maanden cel en een 33-jarige man uit Roemenië tot twee maanden voor poging diefstal in vereniging. Twee mannen uit Algerije van 21 en 24 jaar werden beiden veroordeeld tot vier maanden cel voor diefstal en poging diefstal. De officier had in alle vier gevallen één maand hoger geëist.

Ook vanmiddag en vrijdag staan er snelrechtzittingen gepland waar verdachten van Pride-gerelateerde zaken zich voor de rechter moeten verantwoorden.