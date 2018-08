Cabrio vliegt onderweg in brand in Boxtel

Een auto is vrijdagavond rond 21.30 uur op de Mijlstraat in Boxtel al rijdend in brand gevlogen. De bestuurder merkte het gelukkig snel op; hij kon het voertuig nog aan de kant zetten en ontsnappen aan de vlammen.

Compleet uitgebrand

De auto brandde vervolgens helemaal uit. Er is niet meer van de auto over. Het is niet exact bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan, mogelijk komt het door een technisch mankement. Tijdens het blussen lekte het voertuig brandstof dat ook in brand vloog. Met zand werd de vloeistofbrand ingedamd en met schuim afgeblust.

Tweede melding

Terwijl de brandweer bezig was om de felle autobrand te doven kwam er een tweede melding binnen namelijk een verkeersongeval met beknelling op de Esschebaan in Boxtel. Toen de vlammen waren gedoofd, zijn de brandweerlieden daar hulp gaan verlenen. Later is een andere eenheid terug gekeerd naar de autobrand om het voertuig volledig af te blussen. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het voertuig af te voeren.