Mannen stelen honderden kilo's drop uit opslagruimte Nieuwegein

Begin april heeft een groep van zeven mannen voor 7.500 euro aan drop te stelen uit een opslagruimte aan de Ravenswade in Nieuwegein. De politie zoekt de nog onbekende verdachten en heeft een video met beelden online geplaatst in de hoop dat iemand de daders herkent.

Autodrop

De inbraak gebeurde in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 april. Eerst verschijnen twee mannen bij het hek van het opslagbedrijf. Ze maken een verkennende ronde door het gebouw. Uren later komen ze terug met vijf andere mannen. Ze breken de opslagbox waar de dozen Autodrop liggen open. Ze stapelen dozen snoep op karren en laden die buiten in klaarstaande bussen.

Signalementen

De dieven hebben hun best gedaan om zichzelf onherkenbaar te maken. Maar de twee mannen die als eerste de verkennende ronde doen, zijn redelijk goed in beeld als ze in de lift staan, zij het van achteren.

Busjes

De inbrekers maakten gebruik van twee busjes. Het busje dat als eerste op bewakingsbeelden te zien is, betreft een witte Renault Master, met een zwarte streep over de zijkant. Het tweede busje is een witte Peugeot Boxer met een zwarte of donkerkleurige motorkap. Dit busje oogt nogal vies en slecht onderhouden.

Videobeelden met verdachten

In het filmpje van de politie op haar YouTube-kanaal is een fragment te zien van deze inbraak en komen er een aantal verdachten in beeld. Het filmpje is hieronder te zien.