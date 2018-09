De Groene Stedenindex: in deze steden kan je van het meeste groen genieten

TravelBird heeft een ranglijst gepubliceerd van de groenste steden ter wereld in 2018 om milieubewuste reizigers en natuurliefhebbers te inspireren. Op deze manier start de reisaanbieder het dialoog rondom duurzaam reizen. In de Groene Stedenindex worden steden erkend die streven naar duurzaamheid door natuurgebieden te behouden en meer groen aan te leggen in de vorm van bijvoorbeeld parken en openbare tuinen.

Voor het onderzoek werd er gekeken naar de populairste stedentrip-bestemmingen op basis van de grootste OESO-landen. Vervolgens is het gebied binnen de stadsgrenzen geanalyseerd op basis van drie hoofdcategorieën van groengebied; natuurgebied, aangelegd groen en voedselproductie. Onder deze clusters vallen onder andere wijngaarden, natuurreservaten, bossen, golfbanen en meer.

Om een duidelijk beeld te schetsen hoe een reiziger het groengebied in deze steden kan ervaren, zijn de gegevens gepresenteerd in termen van vierkante meter per inwoner. Op deze manier is het gemakkelijk te visualiseren van hoeveel groengebied een bezoeker of inwoner kan profiteren per stad. Daarnaast wordt het groengebied ook nog uitgedrukt in percentages van het totale stadsoppervlak.

De hoofdstad van Tsjechië spant de kroon. In Praag bestaat meer dan de helft uit groengebied; maar liefst 57%. De stad bestaat voornamelijk uit bosgebied, landbouwgrond en natuurparken. Kijkend naar het groengebied per vierkante meter zakt Praag echter naar de zesde plek met 220 vierkante meter per inwoner.

Kijken naar het meeste vierkante meter aan groengebied per inwoner steekt Reykjavik met kop en schouders boven de rest uit. De IJslandse hoofdstad verovert de eerste plek met maar liefst 410 m² groengebied per persoon. Hier kan je voornamelijk van eindelijk veel vierkante meter aan natuurreservaat genieten zonder dat je ook maar een iemand anders tegenkomt.

Een minder voorspelbare tweede plek gaat naar de stad Madrid in Spanje. De stad bestaat voor 45% uit groengebied. Madrid bestaat grotendeels uit natuurgebieden; bossen en natuurreservaten. Daarnaast zijn er ook veel parken te vinden in de stad, zoals het geroemde El Retiro park. Madrid staat voor groengebied per vierkante meter per inwoner op de 21e plaats. Wat met meer dan 3 miljoen inwoners misschien ook niet zo gek is.

De derde plek gaat naar Wenen, Oostenrijk. Het groengebied in Wenen bedekt zo’n 42% van de stad, met bosgebied op nummer één. Daarnaast scoort de stad het hoogst op het percentage aan wijngaardoppervlak (1,66%).

Ook hebben Amsterdam en Rotterdam de top 50 van de Groene Stedenindex behaald. Onze hoofdstad bestaat voor eenderde uit groengebied en staat hiermee op de 18e plek. Het merendeel van dit percentage komt door het oppervlak aan aangelegde grasvelden; dit is bovendien ook het hoogste percentage van de wereld. Rotterdam eindigt op de 32e plek. Wanneer er wordt gekeken naar de vierkante meters aan groengebied per inwoner plaatst Amsterdam echter lager dan Rotterdam.

De stad die het laagst scoort op beide zowel vierkante meter per inwoner als percentage is Tokio, Japan. Tokio bestaat uit een magere 4 procent groengebied. Meer dan de helft hiervan zijn aangelegde parken. Met de 6 vierkante meter groengebied per inwoner zal een natuurliefhebber hier dus niet veel te beleven hebben of een tripje buiten de stad moeten maken. Een andere stad die laag scoort is Santiago de hoofdstad van Chili met maar 6 procent groengebied.