Airborne herdenking met paradroppings in Ede trekt veel bezoekers

De Airborne luchtlandingen op de Ginkelse Heide in Ede zijn voorbij. De plechtige 74ste herdenking van Operatie Market Garden bij het Airborne Monument gebeurde in aanwezigheid van een groot aantal parachutisten en ongeveer 20 veteranen. Circa 40.000 mensen keken naar de landingen van zo’n 600 parachutisten, die sprongen uit historische vliegtuigen.

Circa 20 veteranen van de Slag om Arnhem waren de eregasten bij deze 74ste herdenking. Zij werden ontvangen in een speciale ontvangsttent. Ze komen elk jaar weer naar de Ginkelse Heide om hun kameraden van weleer de laatste eer te bewijzen.

Paradroppings

Het publiek heeft genoten van circa 600 parachutisten. Het ging om Engelse para’s van het 2th Battalion The Parachute Regiment uit Engeland, para’s van 11 Luchtmobiele Brigade uit Nederland en para’s uit onder meer de VS en andere NATO-landen. Zij sprongen uit historische vliegtuigen, waaronder Herculessen en een Amerikaanse Boeing C-17.

Herdenking

Tijdens de bijzondere herdenking waren er onder meer toespraken van burgemeester René Verhulst van Ede, Commanding Officer Lt. Col. Andrew Wareing van 4th Battalion The Parachute Regiment en ds James Harding. De volksliederen van Nederland, Engeland, de VS en Polen werden gespeeld.

Kransleggingen

Burgemeester René Verhulst legde samen met het Edese college van burgemeester en wethouders een krans. Daarnaast legden onder anderen het 2th Battalion The Parachute Regiment, de 6de Poolse brigade, 11 Luchtmobiele Brigade, de 82th USA Airborne Division en het Voormalig Verzet kransen bij het monument. Ook was er een kranslegging van leerlingen van basisschool Het Startpunt uit Ede.

Organisatie

De gemeente Ede is tevreden over het verloop van de dag. ‘Alles verliep zoals we dat gehoopt hadden. Jammer dat het weer met name in de middag tegenzat. Er was grote belangstelling voor het evenement. Op de N224 en A12 waren af en toe opstoppingen. Veel mensen kozen gelukkig voor de fiets of kwamen met speciale pendelbussen vanaf de parkeerplaatsen in de omgeving. In de ochtend vond een bezoeker een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Deze is tot ontploffing gebracht, maar heeft verder niet tot verstoring geleid ’, aldus een woordvoerder van de gemeente Ede.

Herdenken

Burgemeester René Verhulst van Ede is blij met de massale belangstelling: ‘Deze dag verbindt het spectaculaire van de paradropping met het belang van herdenken. Dat daar ieder jaar weer duizenden mensen op af komen, inclusief heel veel jongeren, is een belangrijk signaal. We willen vooral het belang en de waarde van herdenken bij de jeugd van nu levendig houden. Dit belooft veel voor volgend jaar, als we groots de herdenking van 75 jaar Market Garden gaan herdenken.’

Verhulst: ‘Dat een zo grootschalig evenement zonder noemenswaardige problemen verloopt, daar ben ik trots op. Het is een uniek publieksevenement dat grote bekendheid in heel Nederland geniet, op historische grond in een prachtige natuuromgeving van Ede.’