Veel banden scoren voldoende, weinig halen ´goed´

De bandenmaat 205/55 R 16 H is één van de meest verkochte bandenmaten en zitten onder auto’s zoals de Audi A3, Ford Focus, Mercedes A-klasse, Peugeot 2008 en de Volkswagen Golf. Van de onderzochte banden haalden drie banden vier sterren. Dit zijn de Continental WinterContact TS860, Goodyear UltraGrip 9 en Dunlop Winter Sport 5. Daarachter haalden elf banden drie sterren en scoren hiermee voldoende. Een band haalde slechts één ster en wordt hierdoor afgeraden; de Laufenn I FIT LW31.

In de maat 175/65 R 14 T bereikten twee banden een score van vier sterren; Continental WinterContact TS860 en Dunlop Winter Response 2. Waarmee Continental en Dunlop de enigen zijn die in beide categorieën vier sterren wisten te behalen. Acht banden haalden een resultaat van drie sterren. Ook in deze categorie bleek er een band te zijn die slechts één ster wist te halen; Nankang Snow SV-3.

De bandenmaat 175/65 R 14 T vinden we vooral onder stadsauto’s en kleine middenklassers, zoals de Citroën C3, Fiat 500, Ford Fiesta, Kia Picanto en Volkswagen Up.

Alle banden zijn uitvoerig getest op alle mogelijke omstandigheden die op de weg voor kunnen komen, zoals onder droog en nat weer en sneeuw en ijs. Daarnaast wordt gekeken naar eigenschappen als geluid, verbruik, slijtvastheid en duurzaamheid en rijden op hoge snelheid.

De ANWB adviseert iedereen die de auto in de winter dagelijks gebruikt of op wintersport gaat, te kiezen voor winterbanden. Winterbanden bieden betere grip door een zachtere samenstelling van het rubber en een aangepast profiel. Daardoor presteren ze optimaal in het winterseizoen. Daarnaast zijn winterbanden in veel landen verplicht tijdens de winter of bij winterse omstandigheden.