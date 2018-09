Scheefwoners kunnen een fikse huurverhoging verwachten

De huurverhoging kan oplopen tot enkele honderden euro's per maand. De regeringspartijen willen zo de scheefwoners dwingen om te verhuizen, zo schrijft het AD woensdag. Regeringspartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stellen vandaag voor om die huurders een fikse huurverhoging te geven, waardoor ze sneller op zoek gaan naar een koophuis of een particulier huurhuis.

Maximale maandhuur

Scheefwoners die meer dan 41.000 euro per jaar verdienen, mogen nu per jaar niet meer dan 5,4 procent huurverhoging krijgen. Als het aan de coalitiepartijen ligt, kan de huurprijs voor scheefwonen nu in één keer worden verhoogd naarde maximale maandhuur die bij de woning past. Dat kan oplopen tot de huurliberaliseringsgrens van 710 euro per maand. CDA-Kamerlid Erik Ronnes over scheefwoners in de krant: 'Het kan niet zo zijn dat woningzoekenden die lang op de wachtlijst staan en recht hebben op een sociale huurwoning, worden opgehouden door mensen die met een te hoog inkomen een goedkope huurwoning bezet houden. Dat frustreert de doorstroming en zorgt ervoor dat de woningmarkt niet goed functioneert.' Maar het plan werkt ook andersom. Als het gezinsinkomen plotseling daalt, bijvoorbeeld als de kostwinner werkloos wordt, dan moet de huur versneld omlaag kunnen.

Tekort aan huurwoningen vrije sector

Maar in de grote steden is een groot tekort aan huurwoningen in de vrije sector. Daardoor ligt de huur al gauw hoger dan 1000 euro per maand. Dat is fors meer dan de maximale huurprijs van 710 euro per maand in de sociale huursector. Daarnaast komen scheefwoners niet altijd in aanmerking voor een koopwoning. Dat kan komen doordat ze zzp'er zijn of omdat ze te weing verdienen voor een koopwoning.