Zeer grote brand bij verpakkingsbedrijf in Molenaarsgraaf onder controle

De brand in Molenaarsgraaf in het pand van Montapacking is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablussen.

De bewoners in het afgezette gebied mogen weer naar huis. Het pand kan als verloren worden beschouwd.

Bij een verpakkings- en verzendbedrijf in Molenaarsgraaf brak vanochtend een zeer grote brand uit. De brandweer was met man en macht bezig om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere panden aan de Polderweg Oost in de Zuid-Hollandse plaats.

De brandweer werd rond 04.45 gealarmeerd voor een brand. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het pand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen een NL-Alert waarin werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

De Veiligheidsregio adviseert boeren binnen een afstand van een kilometer van de brand hun vee in de stallen te houden vanwege het neerdalen van roetdeeltjes. ''Als de rook weg is gaat het RIVM onderzoek doen naar de schadelijkheid van de neergekomen deeltjes.''

Over Montapacking

Montapacking is een e-commerce bedrijf dat de logistiek voor meer dan 475 webwinkels verzorgt. Bij Montapacking werken ruim 400 medewerkers. Montapacking werd in november 2016 verkozen tot Onderneming van het Jaar. Ten tijde van de brand was niemand meer in het pand aanwezig.

De polderweg-oost is geheel afgesloten voor verkeer.