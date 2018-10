Zeven inklimmers in vrachtwagen aangehouden

Een chauffeur heeft vanmorgen zeven Albaniërs in zijn vrachtwagen ontdekt.

De vrachtwagenchauffeur sloeg op een bedrijventerrein aan de Distriboulevard alarm. Vier verstekelingen raakten op hun vlucht slaags met de chauffeur en enkele medewerkers van het bedrijf. De zeven verdachten in de leeftijd van 16 tot en met 26 jaar zijn aangehouden ter zake vernieling, het kapot snijden van het zijl. Verder wordt onderzocht of vier van hen zich ook schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging. Zij worden na afloop van het strafrechtelijk onderzoek overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie (AVIM) Twee verdachten zijn al eerder met deze dienst in aanraking gekomen.