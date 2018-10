Celstraffen voor prostitueren 16-jarig meisje in Schiedamse kelderbox

Matras in kelderbox

Het slachtoffer was een 16-jarig meisje dat via seksadvertenties werd aangeboden voor prostitutie. Naar aanleiding hiervan heeft zij met een flink aantal klanten seks gehad op een matras op de grond in een kelderbox van een flatgebouw te Schiedam. Dit vond plaats gedurende 2 dagen in mei 2014.

Controle leeftijd

Het hof heeft bij de strafoplegging erop gewezen dat het de eigen verantwoordelijkheid van de prostituant is daadwerkelijk te controleren of de prostituee wel meerderjarig is. Alleen maar vragen aan een jonge prostituee of ze inderdaad 18 jaar of ouder is, is niet genoeg. Daarnaast had het meisje zichtbaar letsel aan haar gezicht, namelijk een dikke lip, wat naast de overige omstandigheden ook vragen op had moeten roepen.

Mensenhandelaar

De mensenhandelaar die achter de uitbuiting van het minderjarige meisje zat, is al eerder veroordeeld door de rechtbank tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Hij heeft hiertegen geen hoger beroep ingesteld. De door het hof opgelegde duur van de gevangenisstraffen in hoger beroep ligt lager dan die van de rechtbank en die de advocaat-generaal had gevraagd. Dit komt deels door het tijdsverloop. De zaken stammen uit 2014 en hadden sneller moeten worden berecht.