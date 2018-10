Tweede verdachte aangehouden onderzoek dodelijke explosie drugslab Arnhem

De politie heeft in het onderzoek naar de explosie in een drugslab in een appartement aan de Daphnestraat in Arnhem dinsdag een 48-jarige Arnhemmer aangehouden. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Betrokkenheid

'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het vervaardigen, bewerken en voorhanden hebben van harddrugs in de betreffende woning. Eerder werd al een 55-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie', aldus de politie.

Twee doden

Op maandagavond 30 juli rond 21.00 uur raakten bij een explosie in een appartement drie personen ernstig gewond. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later overleden. De derde persoon vluchtte waarop een uitgebreide zoekactie volgde. De man werd gevonden aan de Brabantweg. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd en was door de ernst van zijn verwondingen lange tijd niet aanspreekbaar. Op dinsdag 25 september werd hij aangehouden en vorige week door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.

Verder onderzoek

De recherche startte na de explosie en brand met een uitgebreid onderzoek. In de woning werd een drugslaboratorium gevonden. Meerdere getuigen zijn gehoord. Vrijdag werd via een filmpje op Facebook van politieteam Arnhem-Zuid een getuigenoproep gedaan naar aanleiding van informatie dat er kort voor de explosie mogelijk een vierde man in de woning aanwezig zou zijn geweest. Of de aangehouden 48-jarige man deze persoon is, is in onderzoek. De recherche zet het onderzoek voort.