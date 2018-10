OM eist voorwaardelijke straf moeder die zoontje op station achterliet

Verplichte behandeling psychische problemen

Als een voorwaardelijke straf wordt opgelegd, kunnen daar bijzondere voorwaarden aan worden verbonden. De officier van justitie heeft de rechtbank verzocht onder meer als voorwaarde te stellen dat de vrouw verplicht wordt mee te werken aan de behandeling van haar psychische problemen.

Camerabeelden

De inmiddels 40-jarige vrouw kon op 28 november worden aangehouden nadat de politie camerabeelden had verspreid waarop het jongetje op het station te zien was in gezelschap van een vrouw. Op 18 december werd de voorlopige hechtenis van de vrouw – die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft - geschorst en werd ze omdat er sprake was van sociale problematiek ondergebracht op een geschikte opvanglocatie.

Pleeggezin

Haar zoontje werd direct nadat hij op het station was aangetroffen ondergebracht bij een pleeggezin. Hij is onder toezicht gesteld en maakt het naar omstandigheden goed.