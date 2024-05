Jongens (13 en 14) mishandelen conducteur in Purmerend

Twee tieners zijn dinsdagavond omstreeks 21.00 uur in Purmerend aangehouden na de mishandeling van een conducteur. De NS-medewerker werd op het NS-station van Purmerend bespuugd, geschopt en geslagen door twee jongens.

Daarna ging het tweetal er vandoor, samen met het groepje dat erbij stond. Handhavers van de gemeente Purmerend wisten het tweetal snel te achterhalen en over te dragen aan de politie. Het gaat om jongens van 13 en 14 jaar uit Purmerend. De conducteur heeft aangifte gedaan en moest behandeld worden door ambulancepersoneel. Het tweetal zit nog vast.

Onacceptabel

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers, andere hulpverleners en medewerkers met een publieke taak onacceptabel. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een straf geƫist die drie keer zo hoog is.