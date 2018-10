OM eist in hoger beroep werkstraffen in zaak verdrinking meisje in Rhenen

Rhenen Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep werkstraffen van 60 uur geëist tegen drie zweminstructeurs. Zij waren in 2015 betrokken bij de verdrinking van een 9-jarig meisje tijdens het schoolzwemmen in Rhenen. Wat het OM betreft is de verdrinking van het meisje te wijten aan het ontbreken van toezicht dat door de instructeurs had moeten worden gehouden.