Ravage op A28 na aanrijding vrachtwagens opgeruimd, weg weer open

De A28 is vrijdagmorgen enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest na een ongeval met drie vrachtwagens. Het ongeval veroorzaakte een grote ravage op beide rijbanen.

Eén van de vrachtwagens was geladen met bouwmateriaal, één met post en de derde was geladen met bieten. Deze lagen over de hele rijbaan verspreid.

Twee van de vrachtwagens bleven na het ongeval op de weg staan. De derde kantelde en schoot door de vangrail. Eén van de chauffeurs moest door de brandweer worden bevrijd. Met onbekend letsel is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. De twee andere chauffeurs konden ter plaatse worden behandeld.

Tussen Assen-West en Assen-Noord was de A28 zeker tot 16.30 uur afgesloten voor het verkeer. Na bergings-, opruim- en reparatiewerk kon de A28 rond 16.30 uur vrijgegeven worden. Met name het opruimwerk was een flinke klus. Een lading suikerbieten lag verspreid over de rijbaan. Inmiddels is de weg weer helemaal schoon.