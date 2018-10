Tot 18 jaar veroordeelde man moet in Turkije straf uitzitten

Een in Nederland wegens moord tot 18 jaar cel veroordeelde man moet de straf – in zijn geheel – in Turkije uitzitten. De Turkse autoriteiten hebben een verzoek tot ten uitvoerlegging van de straf van Nederland overgenomen.

Moord in 1999

De nu 43-jarige man werd in 2002 door de rechtbank in Haarlem bij verstekveroordeeld voor de moord op een vriend van zijn ex-vriendin, een 17-jarige Amersfoorter. Hij ontdekte het slachtoffer in 1999 in de woning van zijn ex in Utrecht, belde een kennis en samen brachten zij de man naar een natuurgebied in Oostzaan. Daar werd de Amersfoorter door de destijds 24-jarige man diverse malen in zijn rug geschoten. De man overleed ter plekke.

Vlucht naar Turkije

De dader ging er meteen vandoor naar Turkije en is daar al die tijd gebleven. In 2008 werd het vonnis definitief. Op verzoek van het Landelijk Parket zit de man al enige tijd vast. Het vonnis is nu ook in Turkije definitief.

De kennis die hem destijds hielp, kreeg 5 jaar cel en heeft die straf inmiddels uitgezeten. De nabestaanden van het slachtoffer zijn ingelicht.