NVWA-IOD doorzoekt Brabantse panden in onderzoek subsidiefraude veehouderij

Maandag hebben rechercheurs van de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) vier woningen en drie bedrijfslocaties in Oost-Brabant doorzocht in een onderzoek naar subsidiefraude in de veehouderij. Dit meldt het Openbaar Ministerie maandag.

Beslagleggingen

Bij de doorzoekingen is onder meer administratie in beslag genomen. Ook is er conservatoir beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed. Het onderzoek richt zich op 6 verdachten. Een verdachte is aangehouden.

Gefraudeerd

De provincie wil de intensieve veehouderij in kwetsbare gebieden rond dorpen en natuur terugdringen. Bedrijven die zich uit deze gebieden verplaatsen kunnen hiervoor subsidie krijgen. De verdachten hebben vermoedelijk voor ca. 1 miljoen euro gefraudeerd met deze regeling. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket (FP).