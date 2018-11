BKR ziet opnieuw flinke afname betalingsachterstanden hypotheek

Afname van ruim 7 procent

Op 1 oktober hadden bijna 80 duizend kredietnemers een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Exact een half jaar eerder waren dat er nog bijna 86 duizend. Dat komt neer op een afname van ruim 7 procent in zes maanden tijd. In juli 2015 kende het aantal mensen met een hypotheekachterstand zijn piek. Op dat moment hadden ruim 113 duizend kredietnemers een betalingsachterstand op het aflossen van hun hypotheek.

Gestage daling

Sindsdien daalt het aantal mensen met betalingsproblemen gestaag. Op 1 oktober 2017 hadden bijna 91 duizend mensen een betalingsachterstand en binnen een jaar tijd is dit aantal met bijna 11 duizend afgenomen. BKR verwacht dat het aantal huiseigenaren met een problematische betalingsachterstand op hun hypotheek de komende tijd verder afneemt.

'Het gaat steeds beter'

Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR: 'Het gaat steeds beter met huiseigenaren en dat zie je terug in het aantal kredietnemers met betaalachterstanden op hun hypotheek. Hoewel in het algemeen steeds minder mensen met een achterstand kampen, komen er nog altijd nieuwe gevallen bij. In het afgelopen kwartaal kregen 1750 nieuwe kredietnemers te maken met een betalingsachterstand van minimaal drie maanden. In het aantal nieuwe gevallen is wel een daling te zien. Een kwartaal eerder kwamen er bijna 2100 nieuwe kredietnemers met een achterstand bij en in het tweede kwartaal van 2018 ging het om iets meer dan 2600 kredietnemers.'