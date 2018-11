Witwasonderzoek twee auto’s inbeslaggenomen

Medewerkers van het team Financieel Opsporing Limburg en de Landelijke Eenheid zijn dinsdagochtend een doorzoeking gestart in een pand aan de Nieuwstraat. Dit in het kader van witwasonderzoek.

Het onderzoek onder leiding van een Officier van Justitie in de woning is nog in volle gang momenteel. Bij de actie worden twee voertuigen in beslag genomen door de politie. Deze zijn vermoedelijk verkregen met geld afkomstig uit criminele activiteiten. De actie loopt momenteel nog, over eventuele nadere resultaten kan de politie nog geen mededelingen doen, omdat de actie nog loopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in het lopende onderzoek.