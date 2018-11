Horecazaken in Amsterdam gesloten vanwege arbeidsmarktfraude

Vervalsing van loonstroken, het tewerkstellen van vreemdelingen zonder vergunning, sjoemelen met arbeidstijden en onderbetaling. De Inspectie SZW constateerde deze overtredingen bij diverse horecaondernemingen in de Amsterdamse binnenstad. Ook bij hercontroles bleek er geen verbetering te zijn. In samenwerking met de gemeente Amsterdam zijn daarom de horecaondernemers in kwestie hard aangepakt. Zij kregen niet alleen voor duizenden euro aan boetes, ook hun horecavergunningen zijn ingenomen. Notoire overtreders worden op deze manier gedwongen te stoppen met het behalen van financieel gewin uit arbeidsmarktfraude en oneerlijke concurrentie.

De Inspectie SZW heeft de afgelopen maanden samen met de gemeente Amsterdam en de politie diverse locaties in de binnenstad schoongeveegd. In de Korte Leidsedwarsstraat zijn een discotheek en drie restaurants van dezelfde eigenaar na overtredingen gesloten. De burgemeester trok de vergunningen van de restaurants in wegens ‘slecht levensgedrag en slechte bedrijfsvoering’. Zo gaf de eigenaar op dat een werknemer 220 uur had gewerkt, terwijl het in werkelijkheid om bijna 1900 uur ging. De salarisadministratie was een puinhoop en dat werd verhuld door op papier te werken met een payrollbedrijf. Ook werd een stroman ingezet als bestuurder, terwijl de leiding feitelijk in handen van de eigenaar was. De handtekeningen van medewerkers werden vervalst om te doen voorkomen dat hun salaris volgens de regels was uitbetaald. Aan de Rozengracht eveneens een restaurant gesloten omdat de eigenaar geen werkvergunning kon overhandigen voor zijn buitenlandse werknemers.

In de toekomst kunnen malafide horecaondernemers nog voortvarender worden aangepakt. Een recente rechterlijke uitspraak heeft de gemeente Amsterdam een nieuw, krachtig middel in handen gegeven. Voortaan moeten horecaondernemers complete duidelijkheid verschaffen over waar hun financiering vandaan komt. Gebeurt dat niet, dan kan een vergunning worden geweigerd of ingetrokken. Voorheen moesten overheidsinstanties aantonen dat er fout geld omging in een horecazaak. Deze aanpak is ontworpen door het team ‘IJ-geld’, bestaande uit de gemeente, het Openbaar Ministerie, politie, de Financial Intelligence Unit en de Inspectie SZW.