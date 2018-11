Man met bivakmuts probeert vrouw te ontvoeren, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen en twee omstanders in het bijzonder, die woensdagmiddag hebben gezien hoe een man met een bivakmuts op de Borneostraat in Dordrecht probeerde een vrouw in zijn auto te trekken.

De vrouw kwam tijdens haar verzet ten val en bezeerde haar knieën. De man ging er in zijn auto vandoor in de richting van de Javastraat.

De vrouw was even daarvoor, rond 15.15 uur, aangekomen met haar auto om haar kinderen af te zetten. Toen ze terug liep naar haar busje, voelde ze dat haar arm werd vastgepakt, zo verklaart de vrouw. Toen ze omkeek zag ze een man met een bivakmuts. Daar schrok ze enorm van. Ze begon direct te schreeuwen dat hij moest loslaten en ze probeerde zich los te rukken. Ze kreeg hulp van een omstander, die ook riep dat de man haar met rust moest laten. Toen de man dat inderdaad deed, viel het slachtoffer op haar knieën. Volgens de vrouw stapte de man toen snel in een sportieve zwarte auto zonder kentekenplaten die midden op de weg stond, en reed weg. Het hevig geschrokken slachtoffer werd opgevangen door omstanders en ging daarna naar huis.

Help ons mee

Pas ’s avonds belde de Dordtse met de politie om te vertellen wat haar was overkomen. Het is daardoor onbekend gebleven wie de behulpzame omstanders waren, en of er meer getuigen zijn die iets kunnen vertellen over het voorval. De politie roept iedereen die meer informatie heeft op om dat met hen te delen.