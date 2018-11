Nieuwe regeling voor asbest in Flevoland

Op 31 december 2024 gaat een landelijk verbod voor asbestdaken in. Eerder werd uitgegaan van 1 januari 2024, maar door een onlangs aangenomen motie in de Tweede Kamer is het verbod met een jaar uitgesteld.

Om woningeigenaren hierin te ondersteunen, heeft de Rijksoverheid een subsidie voor het verwijderen van asbesthoudende daken van € 4,50 per m2. Sinds begin november is de pot van deze subsidieregeling echter leeg. Het totale budget van 75 miljoen euro is uitgeput.



De Provincie Flevoland is van voornemens om vanaf januari 2019 met een eigen subsidieregeling te komen in de vorm van “asbest eraf, zonnepanelen en/of dakisolatie erop”. Hierdoor draagt de provinciale subsidie ook bij aan duurzame energie opwekking en energiebesparing. Blijft op de hoogte van het laatste nieuws over de subsidieregeling via energieloketflevoland.nl.